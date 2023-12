Omicidio di Giulia Cecchetin, l'auto di Turetta arriverà stasera nei laboratori del Ris di Parma

L'auto di Filippo Turetta, una Fiat Grande Punto nera a bordo della quale è fuggito in Germania dopo aver ucciso Giulia Cecchettin, arriverà nella serata di venerdì 15 dicembre nei laboratori dei Ris di Parma. Il veicolo arriverà direttamente dalla polizia tedesca ed arriverà a bordo di un camion e sarà completamente coperta per evitare contaminazioni.

I controlli sull'auto potrebbero fornire nuovi elementi nell'indagine sull'omicidio della giovane. In particolare, eventuali tracce di sangue potrebbero essere utili agli inquirenti per definire ulteriormente il quadro relativo al delitto. L'auto si trova in Germania da quando Turetta è stato arrestato lo scorso 19 novembre. Il 22enne, accusato dell'omicidio dell'ex, era stato fermato mentre sostava su un'autostrada in Bassa Sassonia, a 150 chilometri da Lipsia in Germania.