Omicidio Tommy, Antonella Conserva esce dal carcere per 10 giorni di permesso premio

Si aprono le porte del carcere per Antonella Conserva, la donna coinvolta nel sequestro del piccolo Tommaso Onofri, il bimbo di 17 mesi rapito a ucciso da Casalbaroncolo nel 2006. Alla donna, condannata a 24 anni di carcere, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, è stato concesso un permesso premio di dieci giorni. Antonella Conserva aveva già ottenuto un permesso premio nel 2020.

Antonella Conserva è stata considerata dagli inquirenti come la carceriera di Tommy, anche se il tragico sequestro del bambino eseguito da Alessi e Raimondi si concluse pochi minuti dopo il rapimento con l'uccisione dell’ostaggio sul greto del torrente Enza, a poca distanza dall'abitazione della famiglia Onofri a Casalbaroncolo. La sera di quel 2 marzo del 2006, accertarono le indagini, Antonella Conserva si trovava in auto e stava, secondo la ricostruzione degli inquirenti, dirigendosi verso l'incrocio di Sorbolo dove, sempre secondo questa ricostruzione, aveva appuntamento col marito per prelevare l’ostaggio.

Il rapimento e l'uccisione del piccolo Tommy

E' il 2 marzo 2006 quando il piccolo Tommaso Onofri, 17 mesi, viene rapito nella sua casa di Casalbaroncolo, alle porte di Parma. La sera successiva, in diretta televisiva dall'Ariston di Sanremo, Giorgio Panariello interrompe la kermesse per pochi minuti e lancia un appello ai rapitori. Il bambino ha bisogno di cure e deve assumere costantemente uno sciroppo, il Tegretol, 3 millilitri alle 8-9 del mattino, non più tardi, e tra le 20 e 21 di sera, e la Tachipirina perché ha la febbre. La festa della musica ricomincia, ma l'Italia rimane con il fiato sospeso. Nessuno può sapere che il destino del piccolo Tommy è già segnato. Il piccolo viene ucciso, "perché piangeva" confesserà un mese dopo Mario Alessi, il suo carnefice.