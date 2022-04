Omicidio nell'ex mulino di via Volturno: Patrick Mallardo condannato all'ergastolo

Patrick Mallardo è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del 18enne Daniele Tanzi, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 maggio del 2021 all'interno dell'ex mulino di via Volturno, nella zona di Vicofertile. La sentenza è stata letta questa mattina al Tribunale di Parma: secondo i giudici il giovane 19enne non avrebbe agito con premeditazione. Sono stati invece riconosciuti i futili motivi.

Patrick Mallardo è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata Maria Teresa Dromì, anche lei presente nella fabbrica abbandonata la notte dell'omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti quella notte Daniele Tanzi, che si trovava all'interno dell'edifico in compagnia dell'attuale fidanzata Maria Teresa Macrì, è stato ucciso con 33 coltellate da Patrick Mallardo, l'ex fidanzato di Maria Teresa che avrebbe sorpreso i due mentre dormivano. Il 19enne, che ha poi ammesso le sue responsabilità, si sarebbe scagliato contro il ragazzo.