Fidenza, operaio colpito da un muletto all'interno di un'azienda di Chiusa Ferranda: grave in ospedale

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di martedì 14 novembre all'interno di un magazzino di Chiusa Ferranda, frazione del comune di Fidenza. Per cause in corso di accertamento un operaio è stato colpito da un muletto mentre stava lavorando ed ha riportato ferite di media gravità. Sul posto gli operatori del 118 - l'ambulanza e l'automedica di Fidenza - che hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasferirlo all'ospedale di Vaio di Fidenza. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma che hanno effettuato gli accertamenti previsti per legge. Le condizioni del lavoratore, che ha riportato traumi in varie parti del corpo, sono di media gravità e non si trova in pericolo di vita.

