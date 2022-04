Danneggia l'auto della polizia locale e imbratta i muri: 52enne denunciato

Ha causato danni per qualche migliaia di euro l'operaio 52enne che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di alcuni episodi di vandalismo ai danni di un'auto della polizia municipale di Sissa Trecasali. L'uomo, poi identificato e denunciato per danneggiamento, ha anche imbrattato i muri con alcune scritte. Secondo le prime informazioni l'operaio, con precedenti di polizia e già conosciuto dalle forze dell'ordine, avrebbe agito senza una motivazione specifica.

Le indagini, affidate ai carabinieri di Sissa Trecasali, hanno consentito di risalire all'identità dell'uomo, che è stato individuato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza. Per lui è scattata una denuncia per danneggiamento e per imbrattamento. I danni provocati all'auto di servizio dei vigili e ai muri ammonterebbero a qualche migliaia di euro. Il 52enne avrebbe colpito e danneggiato il veicolo con un oggetto contundente.