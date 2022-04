Ordina le pizze alle 2 di notte, non paga il conto e pesta a sangue il rider: 21enne arrestato

Ha ordinato due pizze e due bibite a domicilio alle due di notte, si è rifiutato di pagare il conto di 18 euro, ha minacciato con il collo di una bottiglia di vetro e poi pestato il rider 20enne paskistano, che era andato a casa sua per consegnarli l'ordine. Quando sono arrivati i poliziotti ha cercato di aggredirli. Choc ieri notte in via Menconi a Parma: un 21enne albanese è stato bloccato ed arrestato per rapina aggravata.

L'episodio si è verificato verso le ore 2 della notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 aprile. Un 21enne albanese, che si trovava a casa insieme ad un amico, ha ordinato due pizze e due bibite tramite l'app Just Eat. Il rider, un ragazzo pakistano di 20 anni che lavora per il locale dello zio e saltuariamente effettua anche le consegne, è salito in sella al motorino ed ha consegnato l'ordine nell'abitazione di via Menconi. I due clienti, completamente ubriachi, sono scesi in strada. Uno di loro, il 21enne, aveva una bottiglia di vodka in mano.

Dopo la consegna il 21enne albanese si è rifiutato di pagare il conto di 18 euro per le pizze e le bibite, nonostante l'insistenza del rider. Dopo aver rotto la bottiglia di vodka che aveva in mano lo ha minacciato e subito dopo ha iniziato a picchiarlo violentemente, con calci e pugni, cercando anche di rubargli le chiavi del motorino. Un secondo ragazzo, che era in cortile, si è avvicinato per aiutare la vittima dell'aggressione. A quel punto il 20enne è riuscito a chiamare la polizia.

Dopo la segnalazione di una persona aggredita in via Menconi gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il rider, colpito dal cliente ubriaco, era a terra. Quando ha vito i poliziotti è scappato. Gli agenti lo hanno inseguito nella zona di via Martiri della Liberazione: il 21enne infatti ha cercato di aggredire a calci e pugni anche loro. Dopo alcuni momenti di tensioni i poliziotti sono riusciti a bloccarlo ed ammanettato. Per il giovane albanese sono scattate le manette per rapina aggravata: dopo l'identificazione è stato portato nel carcere di via Burla.