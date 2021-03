Ospedale Maggiore: Pneumologia diventa reparto Covid

Con l'aumento del numero di pazienti contagiati dal Covid-19 e di quelli ricoverati all'Ospedale Maggiore di Parma nelle ultime settimane la pressione sul reparto Covid al Padiglione Barbieri è aumentata nel corso degli ultimi giorni. Da oggi a disposizione dei pazienti ricoverati per il Covid ci sono, in più, anche i 22 posti letto della Clinica pneumologica. La struttura, infatti, è stata interamente destinata al Covid, così come era avvenuto durante la prima ondata della pandemia, nel marzo dell'anno scorso.