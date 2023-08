Palpeggia al seno una donna sull'autobus e poi scappa: denunciato per violenza sessuale

Approfittando della calca a bordo di un autobus della linea tra Parma e Noceto, un quarantenne residente a Parma si era avvicinato a una giovane donna che si stava recando al lavoro e le aveva palpeggiato il seno, per poi scendere velocemente dal mezzo alla prima fermata utile, dileguandosi e lasciando la donna incredula e sconcertata. È successo a Noceto, nei giorni scorsi. La vittima, sconvolta, si è rivolta ai Carabinieri ai quali ha denunciato l’accaduto, con la chiara intenzione di impedire che altre donne potessero patire la violenza da lei subita. Ha raccontato particolari importanti per l’individuazione dell’uomo autore della condotta criminosa, specificando che lo aveva notato già in altre occasioni, sullo stesso autobus. I militari, analizzando il percorso della corriera ed acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia a bordo del mezzo pubblico, che nei pressi delle fermate prima e dopo Noceto hanno ricomposto un puzzle complicato e mettendo in ordine i vari tasselli sono riusciti a dare un volto al soggetto. Infine, sulla base delle precise indicazioni della donna e supponendo che l’uomo fosse anche lui un pendolare, regolare fruitore di quella linea di bus, nel corso di numerosi controlli svolti nei pressi delle fermate dei bus, finalizzati alla sua identificazione, sono riusciti a riconoscere ed identificare l’uomo, un 40enne italiano residente a Parma denunciato per violenza sessuale.