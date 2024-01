Panico in tangenziale nord: camion a fuoco, traffico bloccato

Panico in tangenziale nord: un camion che trasportava bancali di legno è andato a fuoco in direzione Fidenza, appena prima dello svincolo della Crocetta. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare l'incendio dell'autoarticolato sulla corsia nord della tangenziale tra le uscite 7 (Baganzola) e 8 (Crocetta).

Il conducente del camion è riuscito a fermarsi a lato della strada nel momento in cui ha percepito il pericolo e ad avvisare il 115.

Le squadre della sede centrale con 2 APS, 2 ABP e 9 vigili hanno operato utilizzando lo schiumogeno per domare le fiamme. Schiumogeno che garantisce una più efficace e veloce risoluzione dell’incendio.

Il traffico in tangenziale è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per agevolare l’intervento dei vigili del fuoco e tutelare l’incolumità dei passanti.