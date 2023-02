Parcheggiatore abusivo sanzionato nel parcheggio dell’ospedale

Parcheggiatore abusivo sanzionato e merce sequestrata a un venditore che esercitava senza regolare autorizzazione: è questo l’esito dell’operazione portata a termine dagli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti nel parcheggio dell’ospedale in largo Silocchi, nell’abito di operazioni di controllo mirato del territorio. Gli agenti, sollecitatati anche da diverse chiamante giunte al Comando di via del Taglio, un volta giunti nel parcheggio hanno notato un uomo che svolgeva attività di parcheggiatore abusivo indicando ai mezzi in circolazione dove parcheggiare e chiedendo in cambio denaro.

L'uomo è stato fermato e sanzionato e gli sono stati sequestrati i proventi derivanti dall’attività di parcheggiatore abusivo, così come previsto dal vigente Codice della Strada. Un secondo individuo è stato sorpreso all'interno del parcheggio mentre vendeva merce, tra cui borsette, portafogli, braccialetti, guanti, cinture e calzini. Alla richiesta degli agenti di declinare le proprie generalità ha opposto un netto rifiuti. E’ stato pertanto condotto al Comando di via del Taglio per gli accertamenti del caso. Gli agenti hanno appurato che era irregolare e lo hanno deferito all' Autorità Giudiziaria per immigrazione clandestina e per rifiuto di fornire le generalità, oltre a essere sanzionato per vendita senza licenza. La merce è stata posta sotto sequestro e nei confronti dei due soggetti è stato redatto ordine di allontanamento dalla zona. L'area del parcheggio continuerà a essere monitorata nelle prossime settimane, così come l'area del Centro Storico. Proprio domenica sera gli agenti di pattuglia hanno identificato un uomo di nazionalità straniera che, in stato di ebrezza, urinava sulla scalinata di piazza Ghiaia. Dagli accertamenti è risultato irregolare. E’ stato pertanto indagato per il rifiuto di fornire le generalità e immigrazione clandestina, oltre a essere sanzionato per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza. Anche per lui è scattato l'ordine di allontanamento dalla zona.