Parchi al setaccio: sequestri di cocaina, hashish e morfina

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma nel fine settimana, in particolare nell’aree dei parchi cittadini. E nelle ultime ore a finire nei guai, è stato un colombiano, 24enne, fermato dai militari della Stazione di Parma Oltretorrente, all’interno del parco ducale, con un involucro contenente 53 grammi di hashish. Lo stesso era in possesso di un coltello di più di 18 cm, e di due carte bancomat che, all’esito degli accertamenti, sono risultate provento di un furto denunciato pochi giorni prima. Lo stesso, all’esito dell’udienza per direttissima, è stato colpito da un divieto di dimora in provincia di Parma.

Nel corso delle operazioni, altri due soggetti sono stati fermati e denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in questi ultimi giorni. Si tratta di un’italiana, 41enne, controllata mentre era alla giuda della sua autovettura e trovata in possesso di tre involucri di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e di un tunisino trovato in possesso di quasi 10 grammi di hashish ed un cutter.

Anche un'altra persona, un italiano 26enne, è stato denunciato perché in possesso di un coltellino il cui porto non era giustificato. Quattro invece, gli assuntori di droga fermati nel parco ducale. Sono stati sequestrati a carico di ignoti quasi 10 grammi di hashish, 0.5 grammi di cocaina e 9 grammi di morfina.