Parma-La Spezia, lavori di manutenzione tra Pontremoli e Berceto

Sulla linea “Pontremolese” proseguono come da programma i lavori di manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Nella tratta compresa tra le stazioni di Pontremoli e Berceto verranno effettuati interventi su varie travate metalliche in corrispondenza dei viadotti che attraversano il fiume Taro, Bettinia e Magra e il Torrente Verde. Si procederà inoltre ai lavori di consolidamento all’interno delle gallerie ‘Bastardo’ e ‘Borgallo’, nonché ad attività di manutenzione nella galleria ‘Groppo San Giovanni’.

Nella stazione di Borgotaro saranno realizzati lavori per il rialzamento del marciapiede a 55 cm, secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani, per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni. Nella stazione di Berceto verranno eseguiti lavori per conto di Terna alla linea di alimentazione elettrica. Inoltre, tra Grondola e Pontremoli si procederà al completamento del rinnovamento del binario e della massicciata ferroviaria su tutta la linea. Saranno inoltre effettuati interventi di potatura della vegetazione e manutenzione agli impianti tecnologici. I cantieri di RFI tra Pontremoli e Berceto saranno operativi da mercoledì 10 maggio a sabato 10 giugno 2023 e vedranno impegnati circa 100 tra tecnici e operai di RFI e delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, con l’impiego di 3 treni cantiere e numerosi altri mezzi d’opera. Durante l’interruzione i treni in servizio sulla linea Parma – La Spezia modificheranno gli orari o saranno limitati nel loro percorso e sostituiti con autobus tra Pontremoli e Berceto I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con i nuovi orari. Attività preliminari inerenti i lavori in oggetto saranno effettuate anche nel fine settimana del 29-30 aprile.