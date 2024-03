Sicurezza, controlli rafforzati per il weekend di Pasqua

In vista delle vacanze pasquali, la Prefettura di Parma ha predisposto un piano sicurezza per intensificare i controlli nei luoghi ritenuti maggiormente a rischio. Come è successo per le vacanze di Natale, sono previsti alcuni controlli specifici, riservati alle zone del centro, pronte a ospitare l'arrivo dei turisti attesi per il ponte di Pasqua. Un occhio di riguardo per le zone più delicate: quelle intorno alla stazione, via San Leonardo, via Verdi e, per alcuni aspetti, anche l’Oltretorrente. "Non ci sono particolari segnali specifici - ha spiegato il Prefetto di Parma, Antonio Lucio Garufi a Radio Bruno -. Voglio ricordare che immediatamente dopo Pasqua partirà l’operazione 'Strade sicure' con la presenza dei militari. Non ci sono particolari criticità, tuttavia bisogna mantenere desta l'attenzione, su qualsiasi problema che ci possa essere relativamente all'ordine pubblico. Invitiamo tutti, anche i più oltranzisti alla reciproca tolleranza, alla condivisione e al dialogo in cui io credo sempre fermamente". Secondo quanto si apprende, le forze dell'ordine dovranno controllare i luoghi della movida. Controlli a 360 gradi per evitare problemi di ordine pubblico, con un occhio di riguardo ai locali frequentati dai giovani.