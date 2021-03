Parma rischia di finire in zona rossa

Parma rischia di nuovo di finire in zona rossa, a partire da domenica 7 o da lunedì 8 marzo. Il numero dei nuovi contagiati sta crescendo velocemente su tutto il territorio regionale e anche se nella nostra città tutti gli indici sono sotto controllo il rischio è quello del cambio colore. I provvedimenti presi dalla Regione Emilia Romagna per alcune zone del territorio, dichiarate arancione scuro, potrebbero non essere sufficienti per tenere la regione al di fuori della zona rossa. Si deciderà tutto in questi giorni: se la percentuale di crescita dei contagi rimarrà la stessa finiremo in zona rossa.