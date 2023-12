Parma saluta il vice questore aggiunto della Polizia Giuseppe Costa

Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Costa, vice questore aggiunto della Polizia di

Stato, che lascia la Questura di Parma per assumere un nuovo incarico alla Questura di Reggio

Calabria a partire dal prossimo 4 dicembre.

Arrivato a Parma nell’aprile del 2019, Costa ha diretto in contemporanea l’Ufficio Tecnico

Logistico e l’Ufficio del Personale e contestualmente è stato nominato vice capo di Gabinetto della

Questura di Pama. Ad aprile 2021 è stato designato Portavoce del Questore e Referente per la

Comunicazione della Polizia di Stato per la Questura di Parma con la gestione delle pagine social

della Questura, Facebook e Instagram. Nello stesso anno, a giugno, è stato altresì nominato

responsabile della Sezione attività Polizia di Frontiera presso l’aeroporto Giuseppe Verdi.

Nella sua veste di portavoce del Questore, ha promosso e portato avanti numerosissime iniziative

in favore della comunità parmigiana: ha incontrato gli studenti delle scuole di Parma e provincia,

nell’ambito del progetto “Pretendiamo Legalità”, per affrontare i temi del bullismo, del

cyberbullismo e dei rischi connessi all’utilizzo della rete.

Per gli anziani, spesso vittime del triste fenomeno delle truffe si è speso in prima persona per creare

una rete con le parrocchie cittadine allo scopo di arginare il fenomeno delle truffe; è stato

l’ideatore del protocollo d’intesa sottoscritto fra la Questura di Parma e l’ANACI di Parma per

limitare e contrastare questo reato sempre più frequente nella nostra società. E’ stato inoltre il



referente della campagna “Scacco alla Truffa” nata dalla collaborazione tra Comune di Parma ela Prefettura, partecipando a numerosi incontri.