Parmigiani tutti vaccinati entro i primi di settembre

La popolazione di Parma e provincia, che - secondo i dati del 2020 è di oltre 454 mila persone - verrà vaccinata entro i primi giorni del mese di settembre 2021. Ovviamente le vaccinazioni, non essendo obbligatorie, riguarderanno le persone che intenderanno sottoporsi alla somministrazione delle dosi.

Se tutto procederà come previsto e senza rallentamenti - più che probabili visti i primi mesi della campagna vaccinale - e se le dosi di vaccino verranno consegnate rispettando i tempi previsti dovrebbe essere settembre il mese in cui si raggiungerà - per quanto riguarda il nostro territorio - la vaccinazione completa di tutti i cittadini.

Chiaramente dovranno poi essere considerate anche le seconde dosi. Secondo gli ultimi dati disponibili il numero delle vaccinazioni a Parma e provincia ha ormai raggiunto la quota di 170 mila dosi somministrate: il ritmo è ormai di quasi 4 mila vaccinazioni quotidiane. Ci si avvicina alla vaccinazione - almeno per quanto riguarda la prima dose - di metà della popolazione complessiva del nostro territorio. Nel frattempo si fa strada l'ipotesi di vaccinare gli over 30 prima dell'estate, dopo la conclusione della campagna vaccinale per gli over 65.