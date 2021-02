Tragedia a Parola: anziana 90enne muore nell'incendio della sua abitazione

Tragedia nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio a Parola di Fontanellato. Un'anziana di 90 anni è morta nel corso di un incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione. Secondo le prime informazioni i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto alle 2.30 con due squadre. Gli operatori del 115 sono riusciti a spegnere le fiamme, che si sono sviluppate nella stanza vicino a quella dove l'anziana si trovava. La donna non si muoveva dal letto ed era assistita da una badante. Le cause della morte potrebbero essere legate ad un'intossicazione da fumo. La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per far luce sulla vicenda e verificare eventuali responsabilità.