Sono peggiorate le condizioni della donna di 88 anni avvolta dalle fiamme nel tentativo di accendere una stufa nel suo appartamento. È morta in serata all'Ospedale, dove era stata ricoverata in condizioni critiche per le ustioni riportate su tutto il corpo. L'episodio si è verificato a Parolo di Fontanellato poco dopo le 14:00.