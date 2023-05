Paura a Fidenza, brucia una fabbrica di plastica: maxi incendio nel quartiere La Bionda

Un vasto incendio si è scatenato a Fidenza, nel quartiere La Bionda che ha colpito la Monteplast. Una fabbrica di plastica, per cause ancora in corso di accertamento, è andata in fiamme: per ora non ci sono persone coinvolte, ma dalle prime informazioni sarebbero ingenti i danni all'azienda.

Intanto quattro squadre di vigili del fuoco sono partite dalla caserma di via Chiavari di Parma per raggiungere la zona dove è scoppiato maxi rogo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e una squadra della Polizia Locale.

In aggiornamento