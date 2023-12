Fumo in una casa di largo Mercantini, stamattina. Due intossicati sono stati portati in ospedale per accertarne le condizioni. Non si conoscono le cause, di certo si sa che sono intervenuti i vigili del fuoco di Parma e i sanitari del 118, che hanno trasportato al pronto soccorso del Maggiore le due persone intossicate. Le loro condizioni sono sotto controllo.