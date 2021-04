Paura in via Casa Bianca, incendio ed esplosione: in fiamme tre veicoli

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24 aprile in via Casa Bianca, nel quartiere San Lazzaro. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine verso le ore 19 un camioncino di un ambulante che vende pesce, parcheggiato in strada, ha preso fuoco.

Dopo pochi minuti c'è stata un'esplosione che ha messo in allarme i passanti e i residenti. L'esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Parma e i poliziotti delle Volanti, oltre alle ambulanze del 118 di Parma. Altri due mezzi sarebbero stati coinvolti nel rogo, le cui cause sono ancora sconosciute. La colonna di fumo era visibile anche dallo stadio Tardini: anche il boato si è sentito a distanza.

Poco dopo un secondo furgone ha preso fuoco nel parcheggio di via Mantova. Le cause dei due incendi sono in corso di approfondimento: per ora non si esclude nessuna pista. Non è chiaro se ci sia o meno un collegamento tra i due episodi: la Scientifica è al lavoro per ricostruire la dinamica dei roghi.