Paura in via Rimini, fiamme in un condominio: abitanti evacuati

Un grave incendio si è sviluppato nella serate di ieri martedì 7 settembre all'interno di un condominio di via Rimini a Parma. Le fiamme si sono sviluppate a partire dal quadro elettrico ed hanno avvolto il piano terra e si stavano per propagare anche agli altri piani del palazzo.

Gli abitanti sono usciti dalle proprie abitazioni ma alcuni hanno avuto bisogno dell'aiuto dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con sei mezzi. Gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere le fiamme ed hanno messo in sicurezza l'area. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti: sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 per valutare le condizioni di salute degli abitanti.