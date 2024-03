Pellegrino, aggradisce i vicini con una roncola, poi li prende a calci e pugni

Si sono vissuti momenti di tensione nella mattinata di ieri nel piccolo comune montano di Pellegrino Parmense, quando un 63enne del posto, al culmine di una lite scoppiata con i suoi vicini per futili motivi e dettata da vecchi rancori, ha perso la testa e ha afferrato una roncola, brandendola in modo minaccioso contro due di loro. Non contento, con lo stesso strumento ha mandato in frantumi i vetri delle loro auto e poi, fortunatamente a mani nude, si è lanciato contro di loro tempestandoli di calci e pugni, sempre gridando insulti e minacce. Alcuni familiari degli aggrediti hanno allertato il 112 e sul posto sono prontamente intervenuti i militari della locale Stazione. All’arrivo dei militari la situazione è stata riportata alla normalità e da subito si è cercato di ricostruire l’accaduto, attraverso le dichiarazioni delle parti coinvolte e dei testimoni, richiamati dal trambusto. Durante il sopralluogo i militari hanno anche recuperato e sottoposto a sequestro la roncola. L’aggressore, accompagnato in caserma per la redazione degli atti di legge, è stato poi denunciato all’Autorità giudiziaria per lesioni e minaccia aggravata, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.