Permesso di soggiorno falso, denunciato un senegalese di 24 anni

I carabinieri di Langhirano hanno denunciato, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sostituzione di persona e falsa attestazione sulla propria identità, un 24enne senegalese, domiciliato a Langhirano il quale, sottoposto a un controllo in via Fanti d'Italia, è stato trovato in possesso di un permesso di soggiorno riportante la sua effige ma con i dati anagrafici di un'altra persona, mentendo sulla propria identità personale. Per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è stato denunciato invece un 22enne senegalese, domiciliato sempre a Langhirano. E' risultato essere entrato illegalmente nel territorio italiano, venendo deferito e segnalato alle competenti autorità. L’attività svolta dai Carabinieri permetteva di segnalare alla Prefettura Ducale per uso personale di sostanze stupefacenti 4 giovani ventenni del territorio trovati in possesso di dosi di hashish destinate all’uso personale per un peso complessivo di circa 10 grammi.