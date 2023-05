Pesta a sangue un conoscente per rubargli l'auto: 40enne arrestato a Parma

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno tratto in arresto nella serata di ieri un italiano di origine sarde, di 40 anni, residente a Parma. Questi al termine dell’iter giudiziario è stato definitivamente condannato dal Tribunale di Tempio Pausania per una rapina commessa in Sardegna alcuni anni

prima, unitamente ad altri soggetti, ad una pena residua di tre anni di reclusione. L'uomo è stato giudicato colpevole di aver partecipato, unitamente ad altri, ad una vera e propria spedizione punitiva complici per rapinare ad un conoscente la sua vettura. Gli autori della rapina, per sottrarre il mezzo al proprietario dell’auto lo hanno violentemente picchiato, per poi darsi alla fuga con il suo veicolo. Adesso il 40enne è nel carcere di Parma per scontare il suo residuo di pena.