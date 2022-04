Pestano un 40enne per 200 euro: denunciato uno degli aggressori

Prima lo hanno accerchiato, poi lo hanno pestato e sono scappati a bordo di una Bmw. Tutto per rapinare ad un 40enne senegalese i soldi che aveva in tasca, per un totale di circa 200 euro.

La violenza è avvenuta alle 6 di mattina del 13 febbraio nell'area ex-Salamini. Secondo il racconto della vittima i tre stavano parlando con lui quando all'improvviso hanno iniziato a picchiarlo, senza un motivo apparente. Il 40enne senegalese è stato poi medicato al pronto soccorso ed ha avuto una prognosi di 15 giorni.

Uno degli aggressori, un 40enne tunisino, è stato identificato e denunciato proprio grazie al particolare della Bmw, unico elemento riferito dalla vittima. Le indagini dei militari, avviate subito dopo il pestaggio, infatti, si sono concentrate sull'auto.

Grazie al lavoro di approfondimento dei militari, che hanno incrociato i dati delle telecamere di videosorveglianza e delle telecamere Ocr, è stata individuata l'auto utilizzata dai rapinatori. Il titolare del veicolo, un 40enne tunisino, è stato identificato e denunciato per rapina. Sono in corso le indagini per risalire agli altri due aggressori.