Utilizzo irregolare dei pesticidi in agricoltura, controlli dei forestali: multe per 12 mila euro

Nel corso delle ultime settimane al fine di prevenire potenziali pericoli per i consumatori e per l'ambiente derivanti da un utilizzo non conforme dei fitofarmaci in agricoltura, i carabinieri della stazione forestale di Colorno hanno eseguito 36 controlli mirati a verificare il corretto utilizzo di questi prodotti nei campi coltivati.

I controlli si sono concentrati principalmente nelle aree rurali, dove l’attività agricola è più intensa per via della presenza di vaste piantagioni di ortaggi e frutta.

I carabinieri sottolineano come il non coretto utilizzo di queste sostanze può compromettere significativamente la salubrità delle derrate alimentari destinate al consumo umano; mentre l’impiego non sostenibile rappresenta una seria minaccia per l’ambiente naturale e in particolar modo per gli uccelli, piccoli mammiferi e invertebrati. I più esposti ai rischi di avvelenamento sono sicuramente gli insetti impollinatori, fra tutti le api, indispensabili per il ciclo riproduttivo di molte specie vegetali.

Pertanto, le modalità di commercializzazione, detenzione e somministrazione di questi prodotti sono dettagliatamente regolamentate da un’apposita normativa che definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Ad esito dei controlli svolti sono state contestate dieci sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di oltre 12.000 euro, per violazioni relative al mancato possesso da parte di taluni operai di idoneo certificato abilitativo all'utilizzo di tali composti e per mancata esecuzione dei controlli periodici sulle attrezzature per l'applicazione degli agrofarmaci.