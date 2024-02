Piazzale Chaplin, la lite condominiale rischia di degenerare in violenza: arriva la polizia

Dalle lite condominiale si sarebbe passati, quasi da subito, alle maniere forti e alla violenza. L'episodio, che avrebbe coinvolto diverse persone, si sarebbe verificato nella mattinata di sabato 17 febbraio, poco dopo le ore 9.30, in piazzale Chaplin a Parma, a poco distanza da via Volturno. Secondo le prime informazioni sul posto sarebbero arrivate tre pattuglie della polizia, giunte pochi minuti dopo la chiamata alla centrale. La presenza di più agenti si sarebbe resa necessaria per il coinvolgimenti di gruppetti di più persone. Al momento non sono chiare le cause del confronto violento, probabilmente innescato da questioni condominiali e di vicinato.

IN AGGIORNAMENTO