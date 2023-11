Piazzale Santa Croce, tra le sterpaglie trovata droga già pronta per lo spaccio

Una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri in piazzale Santa Croce ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, occultati tra le sterpaglie, 17 grammi di hashish, suddivisi in dosi da un grammo pronte per essere cedute. Infine, i controlli nei luoghi di aggregazione giovanile ha permesso di segnalare alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, 9 giovani, fra i 18 e i 25, trovati in possesso di modiche hashish, marjuana e cocaina, che ora saranno avviati ad un percorso di recupero presso i competenti uffici Ausl dei servizi per le dipendenze patologiche e prefettizi. Lo stupefacente complessivamente sottratto al commercio illegale è stato di circa 30 grammi.