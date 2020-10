Pilotta, risse tra gruppi di giovanissimi e insulti alle forze dell'ordine: denunciati due minorenni

Negli ultimi due giorni il piazzale della Pilotta, in pieno centro storico, è stato al centro di alcuni episodi, che devono ancora essere ricostruiti nel dettaglio. Nella serata di sabato 24 ottobre infatti alcuni gruppi di giovanissimi si sarebbero affrontati per motivi ancora da capire: secondo le testimonianze dei residenti, infatti, più di trenta ragazzi sarebbero stati protagonisti di uno scontro acceso, prima verbale e poi fisico, con tanto di pugni e botte al centro del piazzale, davanti a tutti. All'arrivo delle Volanti della polizia, avvertita subito da residenti e passanti, i giovani si erano volatilizzati. Gli agenti sono comunque riusciti ad identificare due ragazzi, che sono stati denuciati. Entrambi sono minorenni: uno di loro aveva in tasca un coltello. Nella stessa giornata invece alcuni giovani avevano insultato i carabinieri che si erano, a quel punto, fermati per controllarli e chiedergli i documenti.

