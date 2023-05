In giro per Parma di notte con una pistola finta: denunciato 42enne filippino

Controlli a raffica dei carabinieri nei punti più sensibili della città: dalla stazione Ferroviaria a via San Leonardo fino ai Parchi.



Nei controlli della notte tra il 28 e 29 maggio, uno straniero 42enne, di origini filippine, residente a Parma, è stato denunciato per porto ingiustificato di arnesi atti ad offendere, fra cui la replica di una pistola Beretta, in tutto somigliante a quella in uso alle forze dell’ordine.

Nello specifico, una delle tante pattuglie in circuito questa notte, con le finalità di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno notato in via Po, una persona dai tratti somatici orientali, a bordo di una bicicletta, il quale alla vista della pattuglia in divisa ha fatto inversione di marcia, spingendo i carabinieri a controllarlo. Identificato, i militari sono rimasti ulteriormente insospettiti dalla circostanza che il 42enne prima di scendere dalla sua bici, si sia tolto lo zaino che aveva sulle spalle, lasciandolo per terra vicino alla bicicletta, per poi avvicinarsi alla macchina dei carabinieri e farsi controllare. Sottoposto a perquisizione personale, nello zaino sono stati rinvenuti una pistola a gas, marca Beretta modello 92 FS – cal. 4.5 mm, carico con 4 piombini e sprovvista di tappo rosso, una tronchese in acciaio e altri due caricatori vuoti della pistola.

L’arma e la tronchese sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per porto ingiustificato di armi e oggetti atti allo scasso.