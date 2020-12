Più clienti di quelli previsti dalle norme anticontagio: i Nas chiudono una tabaccheria

All'interno del suo locale c'erano più persone rispetto al numero massimo previsto per il tipo di locale. Un 24enne, titolare di una tabaccheria di Parma, è stato sanzionato dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità del comando provinciale. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel corso di alcuni controlli, portati avanti dai Nas, proprio per verificare il rispetto delle norme anticontagio da Covid-19. I militari hanno infatti accertato che all'interno di una tabaccheria c'erano più clienti rispetto alla capienza prevista. Al legale rappresentante 24enne è stata comminata una multa di 400 euro. Oltre alla sanzione anche il provvedimento di chiusura dell'attività: la tabaccheria non potrà aprire per cinque giorni.