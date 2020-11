Pizzarotti: "Da venerdì torneremo in zona gialla"

Il sindaco Federico Pizzarotti è fiducioso rispetto all'andamento del contagio nel nostro territorio. Il primo cittadino auspica, già da venerdì, che la nostra città torni ad essere zona gialla..

"Aspettiamo la giornata di venerdì quando auspichiamo tutti di poter tornare zona gialla per dare respiro a ristoranti e commercianti e per dare una qualità della vita migliore per tutti. La situazione cambierà dalla giornata di domenica. Inoltre dal 3 dicembre la scadenza del dpcm precedente dovrebbe ulteriormente cambiare la situazione delle zone regionali. Dovrebbero esserci dei parametri più comprensibili a tutti".

"Un altro tema è quello delle risorse stanziate dal governo per i settori del commercio e dell'artigianato ma anche un buono spesa per le famiglie. Per l'erogazione di questo buono si dovrà fare una richiesta on line e si riceverà una tessera. Il Comune ha stanziato più di 5 milioni di euro per imprese, società sportive e altre".

"Abbiamo deciso di dare un ulteriore sostegno alle imprese - ha affermato Casa - e abbiamo stanziato un ulteriore milione oltre ai 5 di cui parlava il sindaco..Un milione è destinato alle società sportive e alle palestre più 200 mila euro per sostenere attività di sviluppo legate al piccolo commercio, progetti di riqualificazione delle vie e cose di questo tipo. Altri 50 mila euro sono per i consorzi di garanzia. Avete visto che abbiamo acceso le luminarie natalizie: è stato un investimento importante che abbiamo voluto fare per creare un clima natalizio che invogli a comprare nei negozi del centro storico i regali di Natale".