Cerca di scappare dal controllo stradale: arrestata una 22enne nomade ricercata

Hanno cercato di fare inversione di marcia, di fronte al posto di blocco dei carabinieri per non essere fermati. Due giovani, il conducente 24enne italiano e la passeggera, una 22enne italiana, sono stati fermati dai militari, che si sono accorti del comportamento sospetto. Il ragazzo, pregiudicato e senza fissa dimora, stava guidando senza patente: per questo motivo è stato fermato e denunciato.

La donna di 24 anni, invece, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, era ricercata per aver violato, in diverse occasioni, la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Modena. Su di lei pendeva un mandato di cattura emesso dal Gip del Tribunale di Piacenza, che aveva disposto gli arresti domiciliari. I due giovani, che erano entrambi senza documenti, sono stati identificati grazie alle impronte digitali. La donna è stata arrestata e portata a Modena all'interno dell'abitazione di un parente: deve scontare una pena di 2 anni agli arresti domiciliari per rapina e ricettazione.