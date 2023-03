Doveva trovarsi in carcere, ma i poliziotti lo trovano a passeggio nella zona della stazione: arrestato

Nel corso degli ultimi giorni, numerosi sono stati i posti di controllo realizzati dagli agenti delle Volanti lungo le principali arterie stradali di accesso alla città. Durante l’attività di controllo del territorio, sono state complessivamente controllate 164 persone e 41 veicoli.

Nel corso di uno di questi posti di controllo, effettuato in zona stazione, un equipaggio delle Volanti ha fermato un uomo a piedi privo di documenti. Alla richiesta di esibire i documenti per l'identificazione, l’uomo ha dichiarato di esserne sprovvisto. Effettuati alcuni accertamenti sul posto, l’uomo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Per questo motivo è stato immediatamente accompagnato in Questura per essere identificato mediante l’attività di fotosegnalamento da parte del personale della Polizia scientifica. Dagli accertamenti effettuati, è stato confermato che l’uomo fosse effettivamente destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto per reati contro il patrimonio. Al termine dell’attività di rito, pertanto, è stato portato alla Casa Circondariale di Parma.