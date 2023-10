Parma al setaccio: espulsi due irregolari, uno di loro venne accoltellato in una rissa

Controlli degli agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e del reparto Prevenzione crimine in città, soprattutto nelle zone adiacenti la Pilotta, piazza Ghiaia e viale Toschi.

Proprio durante i controlli un equipaggio delle Volanti è intervenuto in viale Toschi nei pressi della fermata dell’autobus in quanto ha notato un gruppetto di persone che discuteva animosamente. Nel dettaglio si trattava di alcuni uomini che discutevano animosamente in quanto, in base a quanto dichiarato, erano stati esposti alcuni commenti sgradevoli nei confronti della fidanzata di uno dei presenti. A quel punto le Volanti hanno identificato i presenti, extracomunitari e tutti in regola sul territorio nazionale ad eccezione di uno che è stato condotto in Questura per essere identificato.

Fotosegnalato dalla Polizia scientifica, l’uomo è stato identificato per un cittadino tunisino di 28 anni pluripregiudicato in materia di stupefacenti e già destinatario dell’ordine del Questore ad allontanarsi dal territorio dello Stato. L’uomo, peraltro, a giugno del 2023, era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato accoltellato alla schiena in una rissa con un gruppo di nigeriani all'interno del Parco Ducale molto probabilmente per questioni legate allo spaccio di droga.

Sempre durante il servizio veniva inoltre controllato uno straniero in via Verdi. L’uomo sprovvisto di ogni documento veniva condotto in Questura per gli opportuni approfondimenti. Dopo essere stato fotosegnalato, l’uomo è stato identificato per un marocchino di 35 anni con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere.

Al termine dell’attività di rito i due uomini sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha avviato il procedimento di espulsione con la notifica dei decreti eseguiti con ordine di accompagnamento al Cpr di Trapani e di Ponte Galeria emessi dal Questore di Parma. L’accompagnamento è stato eseguito dal personale della Questura.