Polizia, controlli straordinari al San Leonardo: sequestrata droga

Le Volanti della Polizia di Stato di Parma, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e a una squadra cinofili della Questura di Bologna, nella giornata del 14 giugno 2023, hanno svolto serrati controlli finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone maggiormente interessate da tale fenomeno, quali: la stazione ferroviaria, il quartiere San Leonardo e i parchi cittadini.

In particolare, in stretto coordinamento con la centrale operativa, è stata svolta una mirata attività di vigilanza, fissa e dinamica, nelle zone sopraindicate, garantendo massima visibilità anche attraverso la predisposizione di diversi posti di controllo. Nell’ambito di tale attività sono state identificate 50 persone, di cui 26 aventi cittadinanza straniera e sono stati sottoposti a controllo 46 veicoli. L'attività di controllo ha portato al sequestro di 38 grammi di hashish e 10 involucri di marijuana, per un totale complessivo di 10 grammi, rinvenuti al Parco Ducale e uno, 37 grammi di hashish, avvolto in una busta di plastica. Durante i controlli, inoltre, gli agenti sono intervenuti presso il supermercato Lidl di via Venezia, in quanto hanno notato un soggetto di nazionalità dell'est Europa, che si trovava in evidente stato di ubriachezza e particolarmente molesto nei confronti dei passanti. Il soggetto in questione, dopo essere stato compiutamente identificato dagli operatori, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.