Oltretorrente: nascondeva la cocaina dentro la caldaia, arrestato 40enne

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia in servizio presso la squadra mobile della Questura di Parma, hanno arrestato un uomo albanese di quarant’anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, intercettato in zona Oltretorrente, al momento del controllo era particolarmente nervoso. Il suo atteggiamento ha condotto gli investigatori ad estendere il controllo anche all’abitazione dell’uomo: occultati in una intercapedine della caldaia della cucina sono stati rinvenuti 106 grammi di cocaina.

L'albanese è stato quindi arrestato ed a seguito della celebrazione del giudizio di convalida è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.