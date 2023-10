Sparano con una pistola scacciacani in autostrada seminando il panico: denunciati due giovani

Sparano con una pistola scacciacani seminando il panico sulla carreggiata sud dell’autostrada A1, vicino al casello autostradale di Parma: denunciati due giovani.

E' successo venerdì scorso, quando un automobilista ha segnalato al Centro operativo autostradale che sulla carreggiata sud dell’autostrada A1, in prossimità del casello autostradale di Parma, alcuni ragazzi di giovane età, a bordo di due auto, avevano estratto dai finestrini delle due auto delle armi da fuoco, nello specifico due pistole, ed avevano esploso alcuni colpi in aria gettando inoltre pericolosamente oggetti contro altri automobilisti.

Immediatamente, il personale della Sottosezione polizia stradale di Modena Nord si è messa alla ricerca delle due auto segnalate, riuscendone ad individuare una che, nel frattempo, era giunta nei pressi dell’area di servizio Secchia Est a Modena Nord. E' stato quindi intimato l’alt alla vettura per procedere al controllo dei due occupanti. E' quindi scattata la perquisizione per la ricerca di armi, esplosivi e strumenti d’effrazione. Sul veicolo rinvenuta una pistola a salve scacciacani cal.8 mm. con tappo rosso, munita di un caricatore caricato con 7 cartucce, 79 proiettili a salve custoditi all’interno di due scatole posizionate nel cruscotto e due telefoni cellulari.

Visionando i cellulari dei due giovani, inoltre, emergeva che gli stessi si erano filmati poco prima mentre tenevano l’arma agitandola fuori dal finestrino dell’auto.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e i due giovani (di 19 e 20 anni) denunciati per procurato allarme presso l’Autorità, getto pericoloso di cose e accensione ed esplosioni pericolose aggravate.