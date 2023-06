Il far west ad Alberi: brutale rissa per strada con calci, pugni e cocci di bottiglia. Sette feriti

Prima le parole pesanti, poi la lite. Infine la rissa. Per strada. A colpi di bottiglie rotte, con calci e pugni che volano dappertutto. Succede stasera, 15 giugno, intorno alle 22 ad Alberi, che in pochi attimi si trasforma in un reality da far west.



Sette le persone coinvolte, che a un certo punto scatenano l'inferno lungo strada Martinella. I residenti, spaventati, se ne accorgono e chiamamo la polizia. Sul posto due pattuglie delle Volanti e un'ambulanza del 118.Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, i sette avrebbero messo in atto una violenta rissa per cause in corso di accertamento da parte della polizia: a un certo punto sarebbero volati calci, pugni e cocci di bottiglie. Per i sette coinvolti ferite lievi. Per i residenti tanta paura.