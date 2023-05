Ponte Verdi: i vigili del fuoco recuperano due feriti nel greto della Parma. Ma è solo un'esercitazione

Oggi 29 maggio, in prossimità del Ponte Verdi a Parma, si è svolto un addestramento congiunto tra vigili del fuoco e Centrale Operativa 118 Emilia Ovest-Elisoccorso per il soccorso e il recupero di due infortunati nel greto del Torrente Parma. La simulazione del soccorso e recupero ha visto impegnati 10 unità del Comando di via Chiavari che hanno applicato manovre SAF (speleo alpino fluviale) con l'ausilio di corde ed imbraghi e di una autoscala e 2 infermieri della Centrale Operativa 118 Emilia Ovest-Elisoccorso con 2 ambulanze della Croce Rossa e dell’Assistenza Pubblica con i rispettivi volontari per raggiungere gli infortunati nel greto del torrente.

I vigili del fuoco e gli infermieri sono stati calati, con appositi imbraghi e ancoraggi, dal Ponte Verdi per mezzo dell’autoscala e una volta raggiunti gli infortunati, nel greto del Torrente, il personale sanitario ha provveduto alla valutazione delle ferite, alla stabilizzazione clinica, all’immobilizzazione con appositi dispositivi sanitari e i SAF VVF hanno attuato le procedure per il recupero degli infortunati e degli infermieri. Questa esercitazione rientra in un piano di collaborazione tra Centrale Operativa 118 Emilia Ovest- Elisoccorso e Vigili del Fuoco per addestrare ad un’attiva collaborazione gli operatori e per verificare la validità dei vari steps delle procedure di soccorso.