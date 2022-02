Positiva al covid, non rinuncia a un pomeriggio con gli amici

Il centro, la stazione ferroviaria e i parchi cittadini: Parma al setaccio. Controlli serrati da parte dei carabinieri sabato pomeriggio e sabato sera. Impegnati diverse decine di militari con lo scopo di prevenire lo spaccio, le aggressioni ed i piccoli atti di vandalismo che generalmente nei fine settimana son più frequenti. I controlli si sono concentrati dunque nelle zone di in via Verdi, Via Farini, Piazza Ghiaia, Stazione Ferroviaria e nei parchi ed hanno riguardato una sessantina di persone tra cui molti giovani.

Diverse le persone denunciate: due 36enni extracomunitari sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovati in Via Massimo D’Azeglio con dosi di cocaina e hashish. Un 29enne nigeriano per sottrarsi ad un controllo, nei presi di Ponte Verdi, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Un 70enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Era in Piazza Garibaldi, mentre una giovane positiva al Covid non ha rinunciato al pomeriggio con gli amici venendo denunciata per delitti colposi contro la salute pubblica.

Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori e sequestrati oltre 10 grammi di stupefacente. Il servizio ha visto impegnati sia i carabinieri della Compagnia di Parma che i colleghi del Reggimento a Cavallo che hanno vigilato nei parchi della Cittadella e Ducale.