Prende d'assalto il parchimetro di viale Toschi, i carabinieri lo bloccano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma e delle Stazioni di Parma Oltretorrente e Parma Centro, coordinate dalla Compagnia Carabinieri, stanno continuando l’attività di controllo del territorio, finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga, oltre che tutelare la sicurezza dei cittadini rimasti in città. Sorvegliati speciali le piazze e le vie del centro, oltre all’area di via San Leonardo, via Monte Altissimo, Parco Ducale e Parco Falcone e Borsellino. Nel corso dei controlli sono stati identificati 109 persone e 67 mezzi.

I controlli hanno permesso di denunciare in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Parma un marocchino di 40 anni per il reato di tentato furto aggravato. L'uomo, residente a Parma e con precedenti di polizia, ha tentato di rubare il denaro contenuto nell'apparecchiatura di pagamento dei ticket di sosta del parcheggio di viale Toschi, ma è stato intercettato e bloccato per tempo dalla pattuglia.

Un ganese di 41 anni, domiciliato a Parma e con precedenti di polizia, è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Sottoposto a controllo in via Monte Altissimo è stato trovato in possesso di una forbice, per il cui porto non aveva alcun valido motivo. Inoltre lo stesso è stato segnalato alla Prefettura di Parma quale assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di alcune dosi di hashish, destinate all’uso personale- A un filippino di 29 anni residente a Parma, pregiudicato, i carabinieri contestano il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. È stato ritrovato nel Parco Falcone e Borsellino, in possesso di un attrezzo multiuso con lama, una tronchese e chiave inglese.