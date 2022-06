Carburanti, prezzi alle stelle: più di due euro per un litro di benzina

Non si arresta la corsa ai rincari dei carburanti. I prezzi tornano nuovamente alle stelle, salendo oltre i due euro al litro. I forti rincari si stanno facendo sentire anche a Parma e nei comuni del nostro territorio. Se la settimana scorsa la città era stata risparmiata dagli aumenti record registrati nelle altre province, oggi, 9 giugno, i prezzi per un litro di benzina e di gasolio, sono tornati a superare i 2 euro per un litro.

In particolare, la benzina si posiziona a 2,009 euro per litro, mentre il diese a 1,924.