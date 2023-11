Prima tenta di rubare in un supermercato, poi aggredisce i carabinieri: arrestato 33enne a Fornovo

I carabinieri di Fornovo hanno arrestato un 33enne nordafricano che, dopo aver tentato di rubare della merce all’interno di un supermercato cittadino, ha aggredito i militari.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 4 ottobre, quando un 33enne nordafricano, già noto alle forze dell’ordine, si era impossessato di alcuni prodotti esposti in un supermercato del luogo, occultandoli nelle tasche della giacca allontanarsi senza pagare.

Il gesto non è sfuggito ai dipendenti dell’esercizio che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri attraverso il numero d’emergenza 112.

Sono trascorsi pochi minuti dalla chiamata all’intervento di una pattuglia della Stazione di Fornovo Taro, che ha rintracciato l’extracomunitario nel parcheggio, proprio davanti l’uscita dell’esercizio commerciale, e lo ha fermato per controllarlo. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo ed evidentemente anche al possibile fermo per essersi appropriato di prodotti non di sua proprietà, ha inizialmente opposto resistenza e violenza nei confronti dei militari nel tentativo di fuggire, finché non è stato bloccato e messo in sicurezza.

Accompagnato in caserma, è stato arrestato perché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e rapina impropria. La merce sottratta è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.