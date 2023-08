Priva di biglietto, danneggia il treno con un martello: denunciata 29enne

Nella serata di ieri, 20 agosto, le volanti sono intervenute nei pressi della stazione ferroviaria di Parma dopo che era stata segnalata una donna in escandescenza a bordo di un treno proveniente da Bologna. Era armata di un martelletto ed era stata vista danneggiare l’interno del treno. Si trattava di una donna 29enne, di nazionalità nigeriana che, in evidente stato di agitazione, ha cercato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza. Gli agenti hanno interrogato il capotreno che ha dato la sua versione dei fatti: la donna era priva di biglietto, era andata in escandescenza e aveva danneggiato il treno con un martelletto che aveva nella propria borsa. Prontamente bloccata dai poliziotti è stata accompagnata in Questura perché priva di documenti. Al termine dell’attività di fotosegnalamento è stata identificata per una 29enne nigeriana, in regola col soggiorno ma gravata da pregiudizi di polizia. Nel corso della perquisizione la donna è stata trovata in possesso di un martelletto frangivetro, di cui non era in grado di giustificarne il possesso. È stata denunciata per danneggiamento resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di oggetto atti ad offendere.