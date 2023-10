Prosegue la ricerca di una dispersa nel torrente Parma

I vigili del fuoco proseguono le ricerche di una persona che sarebbe dispersa da ieri nel torrente Parma. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di una passante che aveva allertato i soccorsi dicendo di aver visto una persona, aggrappata a un tronco per non finire nel torrente in piena. Stando alle primissime informazioni riferite dalla passante, si tratterebbe di un'anziana ma nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata.

Intanto, mentre continua l'allerta maltempo, i torrenti della provincia di Parma sono 'sorvegliati speciali'. E a Fornovo i vigili del fuoco stanno evacuando alcuni operai da una ditta perché allagata