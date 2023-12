Provoca un incidente e non si ferma a soccorrere una donna ferita: denunciato 30enne che guidava con la parente revocata

Alcuni giorni fa, invece, una cittadina di Fidenza e’ stata centrata in pieno da una macchina che non le ha dato la precedenza, ed e’ rimasta leggermente ferita. Scesa dal veicolo per controllare i danni, ha notato che il conducente dell’altra autovettura si era allontanato a piedi. Alcuni testimoni hanno avvertito il 112 e i Carabinieri della stazione di Fidenza, con l’ausilio di quelli del Nucleo operativo e radiomobile, sono velocemente risaliti

al proprietario del veicolo che, però, non era in casa. Trattandosi di persona conosciuta, i carabinieri hanno immediatamente stretto il cerchio attorno a lui e lo hanno localizzato dopo poco meno di un’ora dall’incidente. Il soggetto, un nordafricano sui trent’anni, guidava con patente revocata, quindi è stato sanzionato penalmente non solo per l’omissione di soccorso, ma anche per il reato commesso ignorando la revoca disposta dalla prefettura. Rischia, se le accuse saranno validate dalla magistratura, oltre a una multa salatissima, anche la reclusione fino a tre anni. La sua vettura e’ stata contestualmente sequestrata.