Pusher girava di notte in monopattino per le vie dell'Oltretorrente: arrestato 34enne con più di un chilo di droga

Girava alle due di notte, a bordo di un monopattino, lungo le strade dell'Oltretorrente, tra via Bernabei e piazzale Picelli. Un 34enne originario del Camerun e con precedenti per spaccio di droga al Parco Ducale, è stato fermato e poi arrestato dai carabinieri che, insospettiti per il fatto che l'uomo si girasse spesso a controllare la presenza della pattuglia, hanno deciso di vederci chiaro e di effettuare un controllo. In borgo Bernabei, poco prima che entrasse in un portone, i militari lo hanno bloccato.

All’interno della tasca dei pantaloni sono stati trovati un bilancino di precisione e quasi 20 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare oltre un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti - nascosti in un armadio - e la somma di quasi 3 mila euro, oltre a tutto il materiale per il confezionamento. Condotto in caserma è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il coiquilino 28enne è stato denunciato per lo stesso reate: nel corso della perquisizione è stato infatti trovato con diversi grammi di stupefacente e circa 250 euro in contanti.