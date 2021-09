Quartiere Spip, camion bruciato in un parcheggio

Del camion rimane la cabina, il resto l'ha divorato il fuoco. In un parcheggio del quartiere Spip, a Parma, alcuni cittadini segnalano un mezzo distrutto dalle fiamme. "Come mai in un parcheggio pubblico - dice Francesca Gambarini di Cambiare - viene abbandonato un mezzo bruciato senza protezione alcune? Questo accade in un'area di sosta del quartiere Spip, a Parma. Alcuni cittadini - spiega il coordinatore regionale del gruppo - ci hanno infatti segnalato che un automezzo bruciato è stato lasciato abbandonato, senza cartelli che segnalino la sua presenza o transenne che impediscano alle persone di avvicinarsi. Chiediamo che l'amministrazione comunale dia immediatamente una spiegazione provveda a rimuovere o quanto meno mettere in sicurezza il mezzo bruciato abbandonato. Riteniamo infatti che sia una situazione oltremodo pericolosa, nonchè simbolo di degrado".